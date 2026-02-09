Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполковник запаса ФСБ Попов объяснил, почему киллер Алексеева был дилетантом

Киллер, который напал на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева был дилетантом, вел себя глупо и непрофессионально. С таким заявлением в понедельник, 9 февраля, выступил подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.

Источник: РИА "Новости"

— Честно говоря, если смотреть по действиям, то я там профессионализма не увидел. Может быть, это бывший военнослужащий, но на оперработника со стажем не смахивает, — предположил Попов.

По словам подполковника, киллер не сделал «ряд элементарных шагов». Например, он «просто так» ушел с места происшествия. Попов отмечает, что опытный оперативник знает про систему «Безопасный город» и не стал вести себя так просто.

Также в действиях этого человек нет так называемого «легендирования», а общее поведение, в целом, выдает в нем дилетанта. Кроме того, Попов подчеркнул, что человек с опытом никогда бы не стал просто выбрасывать пистолет в сугроб.

— Профессионал бы «поскользнулся», упал, в этот момент спрятал пистолет в сугроб, встал, ругнулся, отряхнулся и пошел дальше. И в таком случае камера вас увидела, посторонний — ситуация типичная! — приводит его слова «Царьград».

Алексеев работает замначальника ГРУ. В 2023 году он вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа.

Узнать больше по теме
Евгений Пригожин: биография создателя ЧВК «Вагнер»
Известный российский бизнесмен Евгений Пригожин проделал путь от хозяина ларьков до главы частной военной компании. Он выжил в боях за Артемовск, но погиб в Тверской области. Подробности из его биографии — в нашем материале.
Читать дальше