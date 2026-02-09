Подполковник запаса ФСБ Попов объяснил, почему киллер Алексеева был дилетантом

— Честно говоря, если смотреть по действиям, то я там профессионализма не увидел. Может быть, это бывший военнослужащий, но на оперработника со стажем не смахивает, — предположил Попов.
По словам подполковника, киллер не сделал «ряд элементарных шагов». Например, он «просто так» ушел с места происшествия. Попов отмечает, что опытный оперативник знает про систему «Безопасный город» и не стал вести себя так просто.
Также в действиях этого человек нет так называемого «легендирования», а общее поведение, в целом, выдает в нем дилетанта. Кроме того, Попов подчеркнул, что человек с опытом никогда бы не стал просто выбрасывать пистолет в сугроб.
— Профессионал бы «поскользнулся», упал, в этот момент спрятал пистолет в сугроб, встал, ругнулся, отряхнулся и пошел дальше. И в таком случае камера вас увидела, посторонний — ситуация типичная! — приводит его слова «Царьград».
Алексеев работает замначальника ГРУ. В 2023 году он вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным во время мятежа.