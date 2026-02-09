Досадная ошибка лишила смертельно больного ребёнка донорского сердца

Орган должен был храниться при температуре от +4 до +8 °C, однако оказался в условиях около −78 °C. При вскрытии контейнера оказалось, что сердце буквально промёрзло. Прокуратуры Неаполя и Больцано начали расследование, чтобы установить, кто нарушил медицинский протокол и допустил роковую ошибку.