Досадная ошибка лишила смертельно больного ребёнка донорского сердца

Орган должен был храниться при температуре от +4 до +8 °C, однако оказался в условиях около −78 °C. При вскрытии контейнера оказалось, что сердце буквально промёрзло. Прокуратуры Неаполя и Больцано начали расследование, чтобы установить, кто нарушил медицинский протокол и допустил роковую ошибку.
Трансплантат предназначался мальчику из Неаполя с тяжёлым врожденным пороком — он долго находился в листе ожидания, и этот орган считался его единственным шансом. Сейчас ребёнок остаётся в больнице в критическом состоянии.
Ранее Life.ru писал, что семье 12-летней девочки из Читы выплатят почти 4 млн рублей за врачебные ошибки. Сначала медики городского роддома не выявили на скрининге аномалии развития головного мозга у плода. Затем ещё одна ошибка была совершена во время родов.
