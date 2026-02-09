Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Досадная ошибка лишила смертельно больного ребёнка донорского сердца

В Италии пересадка сердца двухлетнему ребёнку сорвалась из-за серьёзной ошибки при транспортировке донорского органа. Как сообщает Die Welt, сердце по ошибке поместили в сухой лёд вместо стандартного медицинского охлаждения.

Источник: Life.ru

Орган должен был храниться при температуре от +4 до +8 °C, однако оказался в условиях около −78 °C. При вскрытии контейнера оказалось, что сердце буквально промёрзло. Прокуратуры Неаполя и Больцано начали расследование, чтобы установить, кто нарушил медицинский протокол и допустил роковую ошибку.

Трансплантат предназначался мальчику из Неаполя с тяжёлым врожденным пороком — он долго находился в листе ожидания, и этот орган считался его единственным шансом. Сейчас ребёнок остаётся в больнице в критическом состоянии.

Ранее Life.ru писал, что семье 12-летней девочки из Читы выплатят почти 4 млн рублей за врачебные ошибки. Сначала медики городского роддома не выявили на скрининге аномалии развития головного мозга у плода. Затем ещё одна ошибка была совершена во время родов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.