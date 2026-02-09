Над Геленджиком прогремели взрывы, местные жители сообщают о работе ПВО

В районе Чёрного моря зафиксировано около пяти взрывов. Наблюдаются яркие вспышки и слышен шум двигателей в небе. По словам местных жителей, в настоящее время российские средства ПВО осуществляют перехват дронов ВСУ. Данных о жертвах или разрушениях на данный момент не поступало. Дополнительно, объявлена угроза атаки БПЛА в населённых пунктах Сириус, Сочи, Туапсе и Новороссийск.
ВСУ не перестают атаковывать регионы России. Ранее Life.ru рассказывал, что украинский дрон врезался в гражданский автомобиль в Белгородской области. В результате атаки в селе Погромец пострадал водитель. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и ушиб плеча.
