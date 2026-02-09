В аэропорту Ирктска у матери отобрали молоко для годовалого ребёнка

Как пояснили в надзорном ведомстве, проверка организована на основании информации, появившейся в СМИ и социальных сетях. По словам матери, сотрудники службы досмотра забрали у неё всю еду для годовалого сына. Женщину заставили вылить молоко из бутылки объёмом 330 миллилитров прямо во время процедуры, хотя ребёнок в этот момент пил его. На просьбу оставить хотя бы минимальное количество для кормления в дороге последовал отказ со ссылкой на правила, регламентирующие объём тары.
Также у пассажирки изъяли воду из поильника, сухую молочную смесь, кисломолочные продукты в упаковках по 200 миллилитров и детские пюре. В результате на руках у матери осталась лишь пустая посуда. По её словам, перелёт длился около шести с половиной часов, в течение которых она безуспешно пыталась накормить ребёнка обычной бортовой едой. Женщина подчеркнула, что везде указано, что детское питание является исключением, и выразила намерение добиваться справедливости.
«Транспортная прокуратура организовала проверку в сфере соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.
