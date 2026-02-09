В аэропорту Ирктска у матери отобрали молоко для годовалого ребёнка

Как пояснили в надзорном ведомстве, проверка организована на основании информации, появившейся в СМИ и социальных сетях. По словам матери, сотрудники службы досмотра забрали у неё всю еду для годовалого сына. Женщину заставили вылить молоко из бутылки объёмом 330 миллилитров прямо во время процедуры, хотя ребёнок в этот момент пил его. На просьбу оставить хотя бы минимальное количество для кормления в дороге последовал отказ со ссылкой на правила, регламентирующие объём тары.