Стало известно, какие ролики смотрел пенсионер, оштрафованный за лайки в социальных сетях

Ковдорский районный суд оштрафовал пенсионера за лайки под роликами иноагентов на YouTube, посчитав, что это дискредитирует российскую армию. Это первый подобный случай в России. Об этом говорится в сообщении от канала НТВ.
В материале дела указывается, что оштрафованный пенсионер, гражданин Украины с ВНЖ в России, Василий Йовдий, смотрел ролик об убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Он привлечен к административной ответственности.
Пенсионера оштрафовали за дискредитацию российской армии по статье КоАП. Нарушение выявили сотрудники погрануправления ФСБ. Мужчина признал вину, раскаялся и попросил не наказывать строго. Он не пришел на суд, попросив рассмотреть дело без него, и заявил, что не поддерживает киевский режим.
Ранее KP.RU сообщил, что Госдума приняла законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию Вооруженных сил России. ГД приняла закон о наказании за призывы к санкциям и содействие международным организациям, не участвующим в РФ.