Адвокат наследницы Эпштейна Шуляк заявил, что ее аккаунт в Х фальшивый

У подруги скандального финансиста никогда не было страницы в этой соцсети, заявил ее представитель.

Источник: Аргументы и факты

Журналист The New York Times Мэтью Голдштейн, а также другие источники со ссылкой на адвоката подруги скандального финансиста Джеффри Эпштейна и наследницы его состояния Карины Шуляк заявили, что ее аккаунт в соцсети X* является фальшивым.

«Адвокат Карины Шуляк сообщил мне, что аккаунт X, выдающий себя за нее, является фейковым», — написал репортер в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Шуляк в соцсети X пообещала раскрыть «всю правду» о представителях американской элиты, которые, по ее словам, связаны с делом финансиста. В последствии серия публикаций была удалена их соцсети.

Напомним, Эпштейн за два дня до смерти подписал завещание, оставив Карине Шуляк активы на сумму около 49 млн долларов, в том числе недвижимость в Нью-Йорке, Париже и Флориде, частный остров Little Saint James в Карибском море и драгоценности.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
