Адвокат наследницы Эпштейна Шуляк заявил, что ее аккаунт в Х фальшивый

Журналист The New York Times Мэтью Голдштейн, а также другие источники со ссылкой на адвоката подруги скандального финансиста Джеффри Эпштейна и наследницы его состояния Карины Шуляк заявили, что ее аккаунт в соцсети X* является фальшивым.
«Адвокат Карины Шуляк сообщил мне, что аккаунт X, выдающий себя за нее, является фейковым», — написал репортер в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Шуляк в соцсети X пообещала раскрыть «всю правду» о представителях американской элиты, которые, по ее словам, связаны с делом финансиста. В последствии серия публикаций была удалена их соцсети.
Напомним, Эпштейн за два дня до смерти подписал завещание, оставив Карине Шуляк активы на сумму около 49 млн долларов, в том числе недвижимость в Нью-Йорке, Париже и Флориде, частный остров Little Saint James в Карибском море и драгоценности.
