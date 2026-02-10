Мошенница из Шымкента сдавала в аренду «квартиры-призраки»

Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, подозреваемая размещала в соцсетях объявления об аренде жилья и требовала предоплату за бронирование. После получения денег она переставала выходить на связь. Позже выяснялось, что указанных квартир не существует.
«Установлено как минимум четыре эпизода мошенничества. Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование», — сообщили в полиции.
Полиция предупреждает: не переводите предоплату незнакомцам без осмотра квартиры и проверки документов. Правоохранители рекомендуют казахстанцам пользоваться проверенными сервисами и заключать официальный договор аренды.
Ранее «Курсив» писал о том, как жительница Актау продавала в TikTok несуществующее мясо за 2 500 тенге. А другая аферистка обещала астанчанину кресло в нацкомпании на 7 млн тенге.