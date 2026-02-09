Врезавшаяся в пассажирский самолёт чайка сорвала рейс в Европе

Воздушное судно авиакомпании EasyJet, выполнявшее рейс из Амстердама в Лондон 8 февраля, было вынуждено развернуться и вернуться в аэропорт вылета через 20 минут после взлёта. Пассажиры рассказали, что почувствовали сильный толчок, после чего экипаж объяснил произошедшее столкновением с птицей. Многие из них назвали эту ситуацию кошмаром и выразили недовольство организацией дальнейших действий авиакомпании.