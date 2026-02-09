В ХМАО подростка задержали в школе с топором и пистолетом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Ученик пришел в школу в городе Светском в ХМАО с топором и пневматическим пистолетом, чтобы отомстить обидчикам, его задержали, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
«По данным следствия, 9 февраля 2026 года подросток пришел в учебное заведение с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые были спрятаны у него в рюкзаке. Ранее школьник высказывал намерение совершения преступления в отношении нескольких учащихся, с которыми у него сложились личные неприязненные отношения. Преступные намерения не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам — один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подростку 14 лет, он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства двух и более лиц), ведется следствие.
Кроме того, следствие проводит проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей 293 УК РФ (халатность) и статьей 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), отметили в ведомстве.