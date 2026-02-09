В ХМАО подростка задержали в школе с топором и пистолетом

«По данным следствия, 9 февраля 2026 года подросток пришел в учебное заведение с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые были спрятаны у него в рюкзаке. Ранее школьник высказывал намерение совершения преступления в отношении нескольких учащихся, с которыми у него сложились личные неприязненные отношения. Преступные намерения не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам — один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы», — говорится в сообщении.