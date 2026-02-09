Ричмонд
В Белгороде задержали двух девушек, пошутивших о ракетных атаках в регионе

Жительницу Белгородской области вместе с ее подругой привлекли к ответственности из-за оскорбления жителей приграничного региона. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Скандал произошел между девушками и водителями такси. Каждая из них вызвала машину из разных служб. Мужчины отказались везти их, после чего девушки допустили грубое оскорбление в адрес водителей на фоне опасной ситуации в регионе. При этом весь конфликт записывался на видео, которое позже разошлось по социальным сетям.

— Белгородцы, идите спать, пока в вас ракета не прилетела, — сказала одна из участниц конфликта.

Вскоре девушек задержали. Одна из них оказалось приезжей из Калининградской области, вторая — местная жительница, которая ранее уже была судима.

После вмешательства правоохранителей девушки извинились перед жителями области. Суд вынес решение о штрафе по статье о дискредитации ВС РФ. Еще одно взыскание (500 и 600 рублей) они получили за мелкое хулиганство, говорится в публикации.

Ранее под следствие за дискредитацию ВС РФ попал заместитель председателя партии «Яблоко» и зампред псковского регионального отделения Лев Шлосберг*. В июне прошлого года его отправили под домашний арест на два месяца. Позднее в отношении фигуранта завели новое уголовное дело. Спустя несколько дней после этого Шлосберга* внесли в список террористов и экстремистов в России.

*Признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов.

