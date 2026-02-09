В Белгороде задержали двух девушек, пошутивших о ракетных атаках в регионе

Скандал произошел между девушками и водителями такси. Каждая из них вызвала машину из разных служб. Мужчины отказались везти их, после чего девушки допустили грубое оскорбление в адрес водителей на фоне опасной ситуации в регионе. При этом весь конфликт записывался на видео, которое позже разошлось по социальным сетям.