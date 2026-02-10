Огонь подбирался к квартирам: пожарные спасли новостройку на левом берегу Астаны

К моменту прибытия первых подразделений пламя уже охватило фасад и быстро распространялось со второго по четвертый этаж, создавая угрозу для жильцов дома. Благодаря скоординированным действиям и выбранной тактике тушения пожарным удалось локализовать огонь и не допустить его проникновения внутрь квартир и дальнейшего распространения.