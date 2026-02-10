Огонь подбирался к квартирам: пожарные спасли новостройку на левом берегу Астаны

К моменту прибытия первых подразделений пламя уже охватило фасад и быстро распространялось со второго по четвертый этаж, создавая угрозу для жильцов дома. Благодаря скоординированным действиям и выбранной тактике тушения пожарным удалось локализовать огонь и не допустить его проникновения внутрь квартир и дальнейшего распространения.
Очаг возгорания находился с внешней стороны здания. Взяв пожар под контроль, огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.
В результате происшествия пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось о другом пожаре. В Илийском районе Алматинской области, вблизи села Н. Тлендиева, произошел пожар в складских помещениях ангарного типа. К месту происшествия по повышенному рангу были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Алматинской области.