Житель Подмосковья выпал с балкона после употребления мухоморов

В подмосковном поселке Большие Вяземы опасный эксперимент с психоактивными веществами едва не закончился гибелью для 39-летнего местного жителя. По данным Телеграм-канала «112», мужчина выпал с балкона собственной квартиры на четвертом этаже после употребления нескольких пантерных мухоморов. В настоящее время пострадавший находится в городской больнице в состоянии средней тяжести.