В ХМАО задержан подросток, пришедший в школу с топором и пневмопистолетом

Стало известно, что совершивший нападение в гимназии Уфы ученик девятого класса готовился к этому преступлению несколько недель. По данным регионального МВД, устроивший ЧП в уфимской школе заявил, что не хотел причинить никому вреда, а только «припугнуть». Также задержанный подросток пояснил, что готовился к нападению «около нескольких недель».