В ХМАО задержан подросток, пришедший в школу с топором и пневмопистолетом

Подросток в Ханты Мансийском автономном круге (ХМАО) пришел в школу с топором и пневматическим пистолетом, чтобы отомстить своим обидчикам. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК России.
«По данным следствия, 9 февраля… подросток пришел в учебное заведение с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые были спрятаны у него в рюкзаке», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ранее ученик высказывал намерение совершения преступления в отношении нескольких одноклассников из-за плохих отношений.
Отмечалось, что один из преподавателей забрал у 14-летнего школьника рюкзак со спрятанным оружием и вызвал полицию. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело.
