Ученик пришел в школу с топором и пистолетом

В городе Светском Ханты-Мансийского автономного округа предотвращена расправа над учащимися. 14-летний подросток, движимый жаждой мести за личные обиды, пришел в школу с целым арсеналом оружия, включая топор и пневматический пистолет. Массового убийства удалось избежать только благодаря бдительности одного из преподавателей, который вовремя отобрал у ученика рюкзак до того, как тот успел перейти к активным действиям.