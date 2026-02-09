Ученик пришел в школу с топором и пистолетом

В городе Светском Ханты-Мансийского автономного округа предотвращена расправа над учащимися. 14-летний подросток, движимый жаждой мести за личные обиды, пришел в школу с целым арсеналом оружия, включая топор и пневматический пистолет. Массового убийства удалось избежать только благодаря бдительности одного из преподавателей, который вовремя отобрал у ученика рюкзак до того, как тот успел перейти к активным действиям.
Как сообщает Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону, подозреваемый заранее выбрал своих жертв среди одноклассников.
«Ранее школьник высказывал намерение совершения преступления в отношении нескольких учащихся, с которыми у него сложились личные неприязненные отношения», — пояснили в ведомстве.
Следователи восстановили картину неудавшегося нападения, отметив, что в рюкзаке «мстителя» находился полноценный боевой набор: пневматическое оружие, топор и нож.
«Преступные намерения не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам — один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы», — говорится в заявлении следствия.
На данный момент 14-летний подросток задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Одновременно с этим следственные органы проводят проверку по факту халатности администрации школы и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.