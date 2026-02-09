Убитого в Петербурге мальчика похоронят 11 февраля на Южном кладбище

Напомним, девятилетний мальчик пропал в Санкт-Петербурге днем30 января. Позднее по подозрению в похищении ребенка в Псковской области был задержан мужчина, он сознался в убийстве мальчика. Тело школьника нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Обвиняемый в убийстве ребенка признал вину и был отправлен в СИЗО до 31 марта.