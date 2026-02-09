Убитого в Петербурге мальчика похоронят 11 февраля на Южном кладбище

Убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего Павла похоронят 11 февраля на Южном кладбище города, сообщил юрист семьи ребенка Никита Сорокин.
«В среду 11 февраля около часа дня всем желающим и сочувствующим можно будет проститься с с Пашей на Южном кладбище, центральная площадь в противоположенной стороне от часовни», — написал он в своем Telegram-канале.
Семья убитого приняла решение, что проститься с мальчиком смогут все желающие. На месте прощания будут дежурить сотрудники полиции и Росгвардии.
Напомним, девятилетний мальчик пропал в Санкт-Петербурге днем30 января. Позднее по подозрению в похищении ребенка в Псковской области был задержан мужчина, он сознался в убийстве мальчика. Тело школьника нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Обвиняемый в убийстве ребенка признал вину и был отправлен в СИЗО до 31 марта.