Похороны убитого в Санкт-Петербурге Паши Тифитулина пройдут 11 февраля

Проститься с мальчиком могут все желающие.

Источник: Комсомольская правда

9-летнего Павла Тифитулина похоронят 11 февраля на Южном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщил юрист семьи Никита Сорокин в своем Telegram-канале. Отмечается, что с убитым мальчиком могут проститься все желающие.

«В среду, 11 февраля, около часа дня всем желающим и сочувствующим можно будет проститься с Пашей Тифитулиным на Южном кладбище, центральная площадь в противоположной стороне от часовни. Схема места прилагается», — говорится в сообщении от Сорокина.

Юрист подчеркнул, что по решению семьи убитого проститься с Пашей смогут все желающие. Прощание будет охраняться полицией и Росгвардией.

Ранее KP.RU прошел по следам убийцы и восстановил полную картину случившегося в Санкт-Петербурге 30 января 2026 года. Именно тогда не стало 9-летнего Паши. Отмечается, что ребенок хотел подзаработать денег, поэтому мыл машины, именно на парковке ребенок встретил своего убийцу.