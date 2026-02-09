Похороны убитого в Санкт-Петербурге Паши Тифитулина пройдут 11 февраля

«В среду, 11 февраля, около часа дня всем желающим и сочувствующим можно будет проститься с Пашей Тифитулиным на Южном кладбище, центральная площадь в противоположной стороне от часовни. Схема места прилагается», — говорится в сообщении от Сорокина.