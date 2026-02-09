Похороны убитого в Санкт-Петербурге Паши Тифитулина пройдут 11 февраля

9-летнего Павла Тифитулина похоронят 11 февраля на Южном кладбище Санкт-Петербурга. Об этом сообщил юрист семьи Никита Сорокин в своем Telegram-канале. Отмечается, что с убитым мальчиком могут проститься все желающие.
«В среду, 11 февраля, около часа дня всем желающим и сочувствующим можно будет проститься с Пашей Тифитулиным на Южном кладбище, центральная площадь в противоположной стороне от часовни. Схема места прилагается», — говорится в сообщении от Сорокина.
Юрист подчеркнул, что по решению семьи убитого проститься с Пашей смогут все желающие. Прощание будет охраняться полицией и Росгвардией.
Ранее KP.RU прошел по следам убийцы и восстановил полную картину случившегося в Санкт-Петербурге 30 января 2026 года. Именно тогда не стало 9-летнего Паши. Отмечается, что ребенок хотел подзаработать денег, поэтому мыл машины, именно на парковке ребенок встретил своего убийцу.