Драка в приёмном покое больницы Петербурга закончилась реанимацией для пациента. Видео © Telegram / Росгвардия Петербурга.
По сообщению ведомства, в субботу в больнице на проспекте Солидарности между двумя пациентами возник конфликт.
«Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой один из её участников нанёс другому четыре удара кулаком и около 15 ударов ногой в голову. У пострадавшего 49-летнего мужчины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибленные и рваные раны лица. Он был помещён в реанимацию», — заявили в главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Второго участника конфликта, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, задержал наряд Росгвардии, вызванный медицинскими работниками. Задержанный доставлен в отдел полиции. По информации ГУ МВД РФ по региону, мужчина, имеющий судимости, привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
