Драка в приёмном покое больницы Петербурга закончилась реанимацией для пациента

Ранее в Симферополе произошло жестокое нападение на официанта, отказавшегося обслуживать клиентов после закрытия заведения. Компания, праздновавшая день рождения в кафе «Бай 888», задержалась после полуночи, хотя заведение обычно закрывается в 23:00. Единственный оставшийся на смене сотрудник Илья начал убирать столы. Когда один из гостей попросил кофе, он ответил, что выполнить заказ уже невозможно. После этого гости набросились на него с кулаками. Официанта избивали около часа. Он был госпитализирован с двойным переломом челюсти.