Двое братьев поссорились из-за девушки в кафе в Коломне и избили прохожего

В подмосковной Коломне двое братьев в понедельник, 9 февраля, поссорились из-за девушки, после чего избили случайного прохожего. Позднее их задержали сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по региону.

Конфликт произошел в кафе, расположенном на улице Октябрьской Революции.

— В ходе распития спиртных напитков молодые люди повздорили из-за девушки и направились на улицу, чтобы выяснить отношения. На выходе им помешал случайный прохожий, и агрессивно настроенные дебоширы нанесли ему удары в область головы, после чего скрылись, — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия правоохранители вызвали врачей и до их приезда оказали первую помощь избитому мужчине. После изучения записей с камер видеонаблюдения росгвардейцы задержали подозреваемых вблизи места случившегося. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, передает агентство городских новостей «Москва».

6 января мужчина вскрыл ножом кабинку женского туалета и начал приставать к одной из посетительниц кафе на Красноармейской улице в Краснодаре, после чего избил девушку на улице.

