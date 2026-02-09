Двое братьев поссорились из-за девушки в кафе в Коломне и избили прохожего

В подмосковной Коломне двое братьев в понедельник, 9 февраля, поссорились из-за девушки, после чего избили случайного прохожего. Позднее их задержали сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по региону.
Конфликт произошел в кафе, расположенном на улице Октябрьской Революции.
— В ходе распития спиртных напитков молодые люди повздорили из-за девушки и направились на улицу, чтобы выяснить отношения. На выходе им помешал случайный прохожий, и агрессивно настроенные дебоширы нанесли ему удары в область головы, после чего скрылись, — говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия правоохранители вызвали врачей и до их приезда оказали первую помощь избитому мужчине. После изучения записей с камер видеонаблюдения росгвардейцы задержали подозреваемых вблизи места случившегося. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, передает агентство городских новостей «Москва».
