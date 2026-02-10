В Петербурге в среду пройдет прощание с убитым мальчиком

Ранее СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.