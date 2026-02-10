Ричмонд
В Петербурге в среду пройдет прощание с убитым мальчиком

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Прощание с пропавшим в Санкт-Петербурге 9-летним мальчиком, тело которого впоследствии обнаружили в Ленинградской области, пройдет в среду, сообщила инициативная группа жителей города, организовавшая сбор средств на похороны ребенка.

Источник: РИА "Новости"

«Прощание состоится в среду, 11 февраля, ориентировочно около часа дня (с возможным отклонением плюс-минус час). Все, кто хочет выразить свою скорбь и проводить (мальчика — ред.) в последний путь, смогут сделать это на Южном кладбище, на центральной площади у часовни», — говорится на странице инициативной группы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее СК возбудил дело об убийстве после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленинградской области. Суд 3 февраля заключил под стражу 38-летнего обвиняемого в убийстве.