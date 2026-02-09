Подростка в ХМАО задержали с топором и пистолетом в школе

Как сообщили в ведомстве, 9 февраля подросток прибыл в учебное заведение, имея при себе в рюкзаке пневматический пистолет, нож и топор. По данным следствия, он заранее высказывал намерение расправиться с несколькими одноклассниками, с которыми у него были конфликты.