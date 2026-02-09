Ричмонд
СВО
В Наро-Фоминске ребёнок отравил мать, вылив ртуть из градусника в её чай

В подмосковном Наро-Фоминске была срочно госпитализирована 45-летняя женщина. Она случайно выпила чай, в который попало содержимое разбитого медицинского термометра. В настоящее время медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести, сообщает «Рен-ТВ».

Источник: Life.ru

Происшествие случилось в доме 139 на улице Маршала Жукова. Ребёнок разбил градусник и вылил ртуть в стоявшую рядом чашку. Мать, не заметив опасной примеси, выпила чай.

После инцидента женщину немедленно доставили в больницу. Специалисты напоминают, что ртуть является высокотоксичным веществом, и её попадание в организм требует безотлагательной медицинской помощи.

Ранее сеть магазинов «Красное и белое» приостановила продажу рыбных снеков бренда «Сухогруз». В продукции было обнаружено превышение содержания ртути. В настоящее время московское управление Роспотребнадзора проводит внеплановую проверку производителя. Специалисты изымают образцы снеков для лабораторных исследований. По распоряжению ведомства реализация продукции временно остановлена.

