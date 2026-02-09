В Наро-Фоминске ребёнок отравил мать, вылив ртуть из градусника в её чай

В подмосковном Наро-Фоминске была срочно госпитализирована 45-летняя женщина. Она случайно выпила чай, в который попало содержимое разбитого медицинского термометра. В настоящее время медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести, сообщает «Рен-ТВ».