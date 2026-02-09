В Наро-Фоминске ребёнок отравил мать, вылив ртуть из градусника в её чай

Происшествие случилось в доме 139 на улице Маршала Жукова. Ребёнок разбил градусник и вылил ртуть в стоявшую рядом чашку. Мать, не заметив опасной примеси, выпила чай.
После инцидента женщину немедленно доставили в больницу. Специалисты напоминают, что ртуть является высокотоксичным веществом, и её попадание в организм требует безотлагательной медицинской помощи.
Ранее сеть магазинов «Красное и белое» приостановила продажу рыбных снеков бренда «Сухогруз». В продукции было обнаружено превышение содержания ртути. В настоящее время московское управление Роспотребнадзора проводит внеплановую проверку производителя. Специалисты изымают образцы снеков для лабораторных исследований. По распоряжению ведомства реализация продукции временно остановлена.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.