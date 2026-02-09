В Польше двух украинок избили, требуя, чтобы те возвращались на родину

Недавно в Харькове был задержан мужчина, который напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). По версии правоохранителей, 31-летний мужчина попытался сбежать во время проверки документов, а затем напал на военнослужащих. В результате нападения сотруднику ТЦК были нанесены порезы головы и туловища. Нападавший задержан, обстоятельства происшествия выясняются.