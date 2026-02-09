В Польше двух украинок избили, требуя, чтобы те возвращались на родину

«Инцидент произошёл в выходные, после чего пострадавшие были доставлены в больницу. Нападавшие, предположительно, использовали деревянную дубинку и слезоточивый газ», — говорится в заявлении.
В настоящее время полиция проверяет версию о том, что преступление могло быть совершено на почве национальной ненависти. Согласно поступившим заявлениям, во время нападения агрессоры выкрикивали в адрес женщин оскорбления и требовали, чтобы те «возвращались на родину».
Все задержанные являются гражданами Польши: 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 50 лет. Как сообщается, перед нападением эта группа вела себя деструктивно, разбивая окна в жилых домах.
Недавно в Харькове был задержан мужчина, который напал с ножом на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). По версии правоохранителей, 31-летний мужчина попытался сбежать во время проверки документов, а затем напал на военнослужащих. В результате нападения сотруднику ТЦК были нанесены порезы головы и туловища. Нападавший задержан, обстоятельства происшествия выясняются.
