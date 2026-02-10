Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили 20 украинских дронов над регионами России за шесть часов

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 20 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за шесть часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«9 февраля с 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над Брянской областью. Пять БПЛА ликвидировали над Курской областью, ещё три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря.

Ранее над Геленджиком были слышны звуки серии взрывов. Предварительно, системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотники ВСУ в акватории Чёрного моря. В районе Чёрного моря зафиксировано около пяти взрывов. Наблюдаются яркие вспышки и слышен шум двигателей в небе. По словам местных жителей, в настоящее время российские средства ПВО осуществляют перехват дронов ВСУ. Данных о жертвах или разрушениях на данный момент не поступало. Дополнительно, объявлена угроза атаки БПЛА в населённых пунктах Сириус, Сочи, Туапсе и Новороссийск.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
