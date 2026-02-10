Расчёты ПВО уничтожили 20 украинских дронов над регионами России за шесть часов

«9 февраля с 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.
Наибольшее количество дронов — 12 — сбили над Брянской областью. Пять БПЛА ликвидировали над Курской областью, ещё три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря.
Ранее над Геленджиком были слышны звуки серии взрывов. Предварительно, системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотники ВСУ в акватории Чёрного моря. В районе Чёрного моря зафиксировано около пяти взрывов. Наблюдаются яркие вспышки и слышен шум двигателей в небе. По словам местных жителей, в настоящее время российские средства ПВО осуществляют перехват дронов ВСУ. Данных о жертвах или разрушениях на данный момент не поступало. Дополнительно, объявлена угроза атаки БПЛА в населённых пунктах Сириус, Сочи, Туапсе и Новороссийск.
