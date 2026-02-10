Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за шесть часов сбили 20 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов ликвидировали 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов ликвидировали 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— С 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 12 дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, пять — над Курской областью и три — над акваторией Азовского моря.

Утром 9 февраля в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали 69 беспилотников над территорией России.

В этот же день стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Хомутовка обломками посечены два окна здания районной администрации и автомобиль.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше