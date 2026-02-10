Силы ПВО за шесть часов сбили 20 БПЛА над регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов ликвидировали 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны.
— С 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 12 дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, пять — над Курской областью и три — над акваторией Азовского моря.
Утром 9 февраля в оборонном ведомстве сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали 69 беспилотников над территорией России.
В этот же день стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Хомутовка обломками посечены два окна здания районной администрации и автомобиль.