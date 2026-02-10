В Москве госпитализировали подростка якобы после электрического удара

В Сети распространилась информация о том, что ученица получила электрический удар от турникета на входе в школу. Департамент начал всестороннюю проверку с участием правоохранительных органов. Специалисты изучают исправность оборудования и действия персонала.
«В случае подтверждения нарушений требований безопасности и регламентов эксплуатации оборудования виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Безопасность детей является безусловным приоритетом, и любые риски для жизни и здоровья учащихся недопустимы», — заявили в ведомстве.
А ранее в подмосковном Наро-Фоминске была срочно госпитализирована 45-летняя женщина. Она случайно выпила чай, в который попало содержимое разбитого медицинского термометра. В настоящее время медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Ребёнок разбил градусник и вылил ртуть в стоявшую рядом чашку. Мать, не заметив опасной примеси, выпила чай.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.