В Москве госпитализировали подростка якобы после электрического удара

В Москве школьница внезапно потеряла сознание и была госпитализирована. Об этом сообщили РИА «Новости» в департаменте образования столицы.

Источник: Life.ru

В Сети распространилась информация о том, что ученица получила электрический удар от турникета на входе в школу. Департамент начал всестороннюю проверку с участием правоохранительных органов. Специалисты изучают исправность оборудования и действия персонала.

«В случае подтверждения нарушений требований безопасности и регламентов эксплуатации оборудования виновные лица понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Безопасность детей является безусловным приоритетом, и любые риски для жизни и здоровья учащихся недопустимы», — заявили в ведомстве.

А ранее в подмосковном Наро-Фоминске была срочно госпитализирована 45-летняя женщина. Она случайно выпила чай, в который попало содержимое разбитого медицинского термометра. В настоящее время медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Ребёнок разбил градусник и вылил ртуть в стоявшую рядом чашку. Мать, не заметив опасной примеси, выпила чай.

