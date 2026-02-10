В Москве госпитализировали подростка якобы после электрического удара

А ранее в подмосковном Наро-Фоминске была срочно госпитализирована 45-летняя женщина. Она случайно выпила чай, в который попало содержимое разбитого медицинского термометра. В настоящее время медики оценивают состояние пострадавшей как средней степени тяжести. Ребёнок разбил градусник и вылил ртуть в стоявшую рядом чашку. Мать, не заметив опасной примеси, выпила чай.