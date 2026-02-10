Школьницу госпитализировали после удара током от турникета в московской школе

В одной из московских школ семиклассница получила электрический удар от турникета, потеряла сознание и была госпитализирована. По факту инцидента начата всесторонняя проверка. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Инцидент произошел в школе 1173 в районе Чертаново. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что школьница попала в реанимацию после удара током от турникета на входе в учебное заведение.
— По факту инцидента, в результате которого ученица 7-го класса потеряла сознание и была госпитализирована, незамедлительно начата всесторонняя проверка, в том числе правоохранительными органами, — заявили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, включая проверку безопасности технического оборудования. В департаменте подчеркнули, что в случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности, передает ТАСС.
2 февраля в Ленинградской области 13-летний школьник умер от удара током в ванной: он уронил в воду телефон. Подросток вернулся домой после прогулки и решил принять ванну, взяв с собой телефон и зарядное устройство.