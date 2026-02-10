Школьницу госпитализировали после удара током от турникета в московской школе

В одной из московских школ семиклассница получила электрический удар от турникета, потеряла сознание и была госпитализирована. По факту инцидента начата всесторонняя проверка. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.