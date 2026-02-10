Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Харькове и Днепропетровске прогремели очередные взрывы

Взрывы зафиксированы на Украине, по данным украинских средств массовой информации, они прогремели Харьковской и Днепропетровской областях.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в Днепропетровске, информирует «24 канал».

«В Днепре взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, поздним вечером в понедельник серия взрывов прогремела в Харьковской области.

«В Харькове в третий раз за вечер слышны взрывы», — говорится в сообщении украинского телеканала «Общественное».

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Днепропетровской областях включены сирены.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы. По данным военкоров, российские «Герани» нанесли удар по воинской части ВСУ в Одессе.

Также стало известно, что военнослужащие РФ ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше