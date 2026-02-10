В Харькове и Днепропетровске прогремели очередные взрывы

Взрывы произошли в Днепропетровске, информирует «24 канал».
«В Днепре взрывы», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, поздним вечером в понедельник серия взрывов прогремела в Харьковской области.
«В Харькове в третий раз за вечер слышны взрывы», — говорится в сообщении украинского телеканала «Общественное».
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Днепропетровской областях включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы. По данным военкоров, российские «Герани» нанесли удар по воинской части ВСУ в Одессе.
Также стало известно, что военнослужащие РФ ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.