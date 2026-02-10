Ричмонд
В Харькове произошел взрыв

В Харьковской области действует воздушная тревога.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В Харьковской области, а также в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.