Мужчина с «ружьём» и в маске напугал жителей многоэтажек в Санкт-Петербурге

Неизвестный мужчина в маске и с предметом, напоминающим ружьё, напугал жителей многоэтажных домов в Санкт-Петербурге. Как сообщили очевидцы из жилого комплекса «Суворов», инцидент произошёл вчера вечером в районе Кушелевской дороги. Об этом передаёт SHOT.

Источник: Life.ru

Неизвестный с «ружьём» и в маске напугал жителей высоток в Петербурге. Видео © SHOT.

По словам жильцов, подозрительный человек в капюшоне и маске, закрывающей лицо, расхаживал взад-вперёд, держа в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие. Люди незамедлительно вызвали правоохранителей.

Прибывшие на место сотрудники полиции вступили в переговоры с неизвестным, после чего задержали его для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По данным телеграм-канала, 35-летний мужчина был очень пьян и решил прогуляться по улице с игрушечным автоматом. Сейчас с ним проводят беседу в отделении.

Недавно сообщалось о нападении с применением оружия в Санкт-Петербурге, жертвой которого стала женщина. Инцидент произошёл на Гражданском проспекте, вблизи торгового центра «Академ-Парк». По словам потерпевшей, юноша выстрелил ей в голову из пистолета, после чего сбежал вместе с друзьями.

