Мужчина с «ружьём» и в маске напугал жителей многоэтажек в Санкт-Петербурге

Неизвестный с «ружьём» и в маске напугал жителей высоток в Петербурге. Видео © SHOT.
По словам жильцов, подозрительный человек в капюшоне и маске, закрывающей лицо, расхаживал взад-вперёд, держа в руках предмет, похожий на огнестрельное оружие. Люди незамедлительно вызвали правоохранителей.
Прибывшие на место сотрудники полиции вступили в переговоры с неизвестным, после чего задержали его для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По данным телеграм-канала, 35-летний мужчина был очень пьян и решил прогуляться по улице с игрушечным автоматом. Сейчас с ним проводят беседу в отделении.
Недавно сообщалось о нападении с применением оружия в Санкт-Петербурге, жертвой которого стала женщина. Инцидент произошёл на Гражданском проспекте, вблизи торгового центра «Академ-Парк». По словам потерпевшей, юноша выстрелил ей в голову из пистолета, после чего сбежал вместе с друзьями.
