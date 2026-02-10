Ричмонд
В ДНР местный житель пострадал из-за атаки украинского беспилотника

В Макеевке в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль пострадал мирный житель. Об этом сообщает Управление по документированию военных преступлений Украины ДНР.

Источник: Life.ru

«На 23:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): — в результате атаки ударного БПЛА на автомобиль тяжело ранен мужчина 1970 г.р», — говорится в сообщении.

А ранее Life.ru писал, что над Геленджиком были слышны звуки серии взрывов. Предварительно, системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотники ВСУ в акватории Чёрного моря. Было зафиксировано около пяти взрывов. Данных о жертвах или разрушениях на данный момент не поступало.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

