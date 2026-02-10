В ДНР местный житель пострадал из-за атаки украинского беспилотника

«На 23:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): — в результате атаки ударного БПЛА на автомобиль тяжело ранен мужчина 1970 г.р», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru писал, что над Геленджиком были слышны звуки серии взрывов. Предварительно, системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотники ВСУ в акватории Чёрного моря. Было зафиксировано около пяти взрывов. Данных о жертвах или разрушениях на данный момент не поступало.
