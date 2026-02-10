Самолёт врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу в США

Ранее в Европе столкновение птицы с пассажирским самолётом привело к срыву авиарейса. Воздушное судно авиакомпании EasyJet выполняло перелёт из Амстердама в Лондон. Через 20 минут после взлёта самолёт развернулся и вернулся в аэропорт отправления. Экипаж сообщил пассажирам о попадании чайки в лобовое стекло. Из-за инцидента людям пришлось провести в аэропорту несколько часов в ожидании замены борта, для чего авиакомпания направила дополнительный самолёт из Лондона.