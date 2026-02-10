Ричмонд
Самолёт врезался в автомобили во время экстренной посадки на дорогу в США

Легкомоторный самолёт Beechcraft 55 врезался в автомобиль во время экстренной посадки. Инцидент произошёл на межштатной автомагистрали I-95 во Флориде. Об этом сообщила телекомпания WESH 2 News.

Источник: Life.ru

Самолёт столкнулся с автомобилем во время экстренной посадки на дорогу в США. Видео © X / {Matt} $XRPatriot.

«У самолёта произошёл отказ двигателей, из-за чего пилот решил посадить воздушное судно на оживлённую трассу», — говорится в сообщении.

Пилот решил выполнить посадку на оживлённой трассе в округе Бревард. При посадке борт задел не менее пяти автомобилей. Удар был такой силы, что части самолёта буквально пронзили легковушки насквозь. Ранены два водителя — их посекло осколками и побило обломками разбитого самолёта, также пострадали два человека на борту.

Ранее в Европе столкновение птицы с пассажирским самолётом привело к срыву авиарейса. Воздушное судно авиакомпании EasyJet выполняло перелёт из Амстердама в Лондон. Через 20 минут после взлёта самолёт развернулся и вернулся в аэропорт отправления. Экипаж сообщил пассажирам о попадании чайки в лобовое стекло. Из-за инцидента людям пришлось провести в аэропорту несколько часов в ожидании замены борта, для чего авиакомпания направила дополнительный самолёт из Лондона.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

