В Приморье в пожарах погибли два человека

В селе Руновка Кировского района возгорание произошло в частном жилом доме. В ходе тушения огня было обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время уточняется. По данным экстренных служб, площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Причины возгорания пока не определены, проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
Еще один пожар произошел в селе Хороль Хорольского района. Возгорание было зафиксировано в частном двухквартирном доме. Погибла женщина в возрасте 82 лет. Как сообщили в МЧС России, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, тело погибшей было обнаружено во время проведения работ по ликвидации огня.
В МЧС России напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, использовать только исправные электроприборы, следить за состоянием электропроводки в жилых помещениях и устанавливать в домах автономные пожарные извещатели, что позволяет снизить риск подобных трагедий.