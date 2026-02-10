В Приморье в пожарах погибли два человека

В селе Руновка Кировского района возгорание произошло в частном жилом доме. В ходе тушения огня было обнаружено тело мужчины, личность которого в настоящее время уточняется. По данным экстренных служб, площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Причины возгорания пока не определены, проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.