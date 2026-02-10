SRF: в расследовании пожара в Кран-Монтане появились два новых фигуранта

Согласно данным SRF, бывший руководитель службы безопасности отвечал за проверки безопасности и противопожарной защиты, которые проводились в баре в январе 2018 года и в июне 2019 года. Портал указывает, что подозреваемый должен объяснить причину отсутствия проверок в баре с середины 2019 года. Добавляется, что он уволился с работы в начале 2024 года.