SRF: в расследовании пожара в Кран-Монтане появились два новых фигуранта

ЖЕНЕВА, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший и нынешний руководители службы безопасности коммуны Кран-Монтана, в которой пожар в баре унес жизни 41 человека в новогоднюю ночь, были допрошены в качестве подозреваемых. Об этом сообщил портал Швейцарского радио и телевидения (SRF) со ссылкой на заявление прокуратуры кантона Вале.
По этой информации, оба были недавно допрошены в качестве подозреваемых. Отмечается, что следователи были вынуждены прервать допросы спустя 12 часов, в дальнейшем они будут продолжены.
Согласно данным SRF, бывший руководитель службы безопасности отвечал за проверки безопасности и противопожарной защиты, которые проводились в баре в январе 2018 года и в июне 2019 года. Портал указывает, что подозреваемый должен объяснить причину отсутствия проверок в баре с середины 2019 года. Добавляется, что он уволился с работы в начале 2024 года.