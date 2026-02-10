Глава Кубанского казачьего корпуса заказал избиение сотрудника ФСБ на Кубани

По данным следствия, подозреваемый обратился к знакомому с просьбой найти исполнителя для избиения сотрудника ведомства, пообещав за это 85 тысяч рублей. После предоставления ложных доказательств якобы выполненного «заказа» мужчина был задержан в момент передачи денег. В настоящее время он находится под стражей, а оперативное сопровождение дела осуществляет УФСБ по Краснодарскому краю.