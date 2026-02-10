Глава Кубанского казачьего корпуса заказал избиение сотрудника ФСБ на Кубани

По данным следствия, подозреваемый обратился к знакомому с просьбой найти исполнителя для избиения сотрудника ведомства, пообещав за это 85 тысяч рублей. После предоставления ложных доказательств якобы выполненного «заказа» мужчина был задержан в момент передачи денег. В настоящее время он находится под стражей, а оперативное сопровождение дела осуществляет УФСБ по Краснодарскому краю.
Как уточнил собеседник агентства, Безуглый был вызван на опрос в рамках проверки информации о коррупционных преступлениях. Именно после этого он и попытался организовать нападение на сотрудника ФСБ и его руководителя.
Отмечается, что Иван Безуглый был недавно назначен на должность директора корпуса, который фактически ещё не начал работу. По словам источников, на момент назначения у него не было ни необходимого опыта, ни авторитета в казачьей среде.
Кубанскому казачьему кадетскому корпусу в Динском районе в марте 2025 года было присвоено имя Ивана Васильевича Безуглого — дважды героя труда Кубани. Сам казачий полковник скончался в феврале того же года.
