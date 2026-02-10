Пьяный мужчина с игрушечным автоматом напугал жителей ЖК в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге перепуганные жители жилого комплекса «Суворов» вызвали полицию, заметив в районе улицы Кушелевская дорога неизвестного мужчину в маске с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Об этом стало известно во вторник, 10 февраля.
Сообщается, что вечером 9 февраля, среди высоток местные жители увидели человека в капюшоне и маске, полностью скрывающей лицо, который бродил с подозрительным предметом. Очевидцы немедленно вызвали наряд полиции. Сотрудники МВД вступили в переговоры с неизвестным, после чего произвели его задержание для дальнейшего выяснения всех деталей происшествия.
Позже выяснилось, что 35-летний задержанный находился в сильном алкогольном опьянении и решил прогуляться по улице с игрушечным автоматом. В настоящее время он находится в отделении полиции, где с ним проводится разъяснительная беседа, передает Telegram-канал Shot.
3 февраля шестиклассник пришел в школу № 2000 на Кантемировской улице в Москве с игрушечным пистолетом и показал его учителю. В ситуации разберется комиссия по делам несовершеннолетних.