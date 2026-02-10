Пьяный мужчина с игрушечным автоматом напугал жителей ЖК в Санкт-Петербурге

Сообщается, что вечером 9 февраля, среди высоток местные жители увидели человека в капюшоне и маске, полностью скрывающей лицо, который бродил с подозрительным предметом. Очевидцы немедленно вызвали наряд полиции. Сотрудники МВД вступили в переговоры с неизвестным, после чего произвели его задержание для дальнейшего выяснения всех деталей происшествия.