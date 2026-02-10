Ричмонд
Опубликованы кадры с места посадки самолета на оживленной дороге в США

Из-за происшествия пострадали два человека.

ТАСС, 10 февраля. Опубликовано видео с места аварийной посадки одномоторного самолета Hawker Beechcraft BE-36 на оживленной дороге в Гейнсвилле (штат Джорджия).

Как ранее сообщил телеканал Fox5, пилот воздушного судна Томас Роджерс «потерял» двигатель при взлете из Гейнсвилла, поэтому ему пришлось экстренно посадить самолет.

В местной полиции отметили, что ущерб от инцидента был небольшим — повреждения получили лишь три транспортных средства. При этом отмечалось, что с легкими ранениями госпитализированы два человека.

