Опубликованы кадры с места посадки самолета на оживленной дороге в США

ТАСС, 10 февраля. Опубликовано видео с места аварийной посадки одномоторного самолета Hawker Beechcraft BE-36 на оживленной дороге в Гейнсвилле (штат Джорджия).
Как ранее сообщил телеканал Fox5, пилот воздушного судна Томас Роджерс «потерял» двигатель при взлете из Гейнсвилла, поэтому ему пришлось экстренно посадить самолет.
В местной полиции отметили, что ущерб от инцидента был небольшим — повреждения получили лишь три транспортных средства. При этом отмечалось, что с легкими ранениями госпитализированы два человека.