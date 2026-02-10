На Камчатке отменили режим ЧС, введённый после землетрясения в июле

Ране вулкан Шивелуч на Камчатке произвёл мощный выброс пепла на высоту около 11,6 километров над уровнем моря. Выброс произошёл 8 февраля в 14:08 по камчатскому времени. Образовавшийся пепловый шлейф протянулся на 40 километров в западном и северо-западном направлении от вулкана.