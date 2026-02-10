Ричмонд
На Камчатке отменили режим ЧС, введённый после землетрясения в июле

Чрезвычайное положение, введённое в Камчатском крае после сильного землетрясения 30 июля 2025 года, отменено. Соответствующее решение принял глава региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС Камчатского края.

«В крае отменён режим ЧС природного характера, введённый решением главы региона в связи с сильным землетрясением, произошедшим 30 июля 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.

Землетрясение магнитудой 8,8 было зафиксировано 30 июля 2025 года. Эпицентр располагался в Тихом океане, в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского, на глубине 32 километра. Данное сейсмическое событие стало самым мощным в регионе с 1952 года.

Ране вулкан Шивелуч на Камчатке произвёл мощный выброс пепла на высоту около 11,6 километров над уровнем моря. Выброс произошёл 8 февраля в 14:08 по камчатскому времени. Образовавшийся пепловый шлейф протянулся на 40 километров в западном и северо-западном направлении от вулкана.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

