Из-за схода вагонов в Хабаровском крае задержали два поезда

Из-за схода 25 вагонов в Хабаровском крае задержали два пассажирских поезда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Два пассажирских поезда задержаны из-за схода 25 вагонов в Хабаровском крае, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре России.

Ранее в ведомстве сообщили, что восемь вагонов с углем перевернулись на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань в Хабаровском крае, обошлось без пострадавших, возбуждено уголовное дело.

«Допущен сход 25 вагонов, 21 из них — с опрокидыванием. Задержаны два пассажирских поезда № 351/352, они возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Правоохранители отметили, что Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры находятся на вокзалах для координации действий уполномоченных органов, для пассажиров организованы мобильные приемные.