Завершено расследование уголовного дела по факту кражи с проникновением в торговый зал магазина в Находке. Мужчина ночью разбил стекло входной двери супермаркета напитков, проник внутрь и похитил товары и деньги на сумму почти 160 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«На месте преступления экспертами-криминалистами были изъяты следы пальцев рук, обуви, а также следы вещества бурого цвета, в последующем путём проведения исследований было установлено, что это кровь. Злоумышленник порезался, пытаясь проникнуть в помещение», — говорится в сообщении.
«Кровавый след» привёл полицию к вору в Находке. Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Кровавый след» привёл полицию к вору в Находке. Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
1 / 2.
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемый — ранее судимый 34-летний житель Находки — был задержан и дал признательные показания. Мужчина сказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, часть похищенного употребил сам, а часть раздал друзьям.
Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Находкинский городской суд.
Житель Владивостока украл продукты из супермаркета и получил условный срок.
За кражу на сумму менее двух тысяч рублей мужчине назначили год условно с испытательным сроком в 1,5 года.