«Кровавый след» привёл полицию к вору в Находке

Завершено расследование уголовного дела по факту кражи с проникновением в торговый зал магазина в Находке. Мужчина ночью разбил стекло входной двери супермаркета напитков, проник внутрь и похитил товары и деньги на сумму почти 160 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.