Никто не выжил: 15 жутких фото с места крушения Ан-148

В феврале жители Новосибирска вспоминают землячку, 22-летнюю Дарью Толмасову, а также других пассажиров рейса, погибших в одной из самых масштабных авиакатастроф в современной истории России. Восемь лет назад, 11 февраля 2018 года, пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс 703 из Москвы в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета. На борту находились 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил.