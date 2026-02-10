Никто не выжил: 15 жутких фото с места крушения Ан-148

В феврале жители Новосибирска вспоминают землячку, 22-летнюю Дарью Толмасову, а также других пассажиров рейса, погибших в одной из самых масштабных авиакатастроф в современной истории России. Восемь лет назад, 11 февраля 2018 года, пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс 703 из Москвы в Орск, потерпел крушение через несколько минут после взлета. На борту находились 71 человек — 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил.
Дарья Толмасова летела к жениху, хоккеисту клуба «Адмирал» Сергею Ильину. Трагическую новость о её гибели первым подтвердил хоккейный агент Шуми Бабаев в соцсетях, выразив слова поддержки спортсмену. Для многих в Новосибирске эта трагедия стала личным горем — молодую девушку знали и любили близкие и друзья.
Редакция «МК в Новосибирске» приносит искренние соболезнования семьям и близким всех, чьи жизни унесла та страшная катастрофа.