Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура уточнила данные о ЧП в Хабаровском крае: с рельсов сошло 25 вагонов

25 вагонов, по уточненным данным, сошли с рельсов в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 9 февраля в Хабаровском крае произошло ЧП. С рельсов сошли 25 вагонов. Ранее сообщалось о десяти. Новыми данными поделились в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что из 25 сошедших с рельсов вагонов 21 опрокинулся. Всего с задержками следовали два пассажирских поезда. Их вернули в Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре, сказано в материале.

«Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав», — пояснили в прокуратуре.

Ранее на перегоне Хилок — Гыршелун в Забайкальском крае с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда с углем. Инцидент произошел в ночное время. Пострадавших нет.