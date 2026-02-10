Прокуратура уточнила данные о ЧП в Хабаровском крае: с рельсов сошло 25 вагонов

Вечером 9 февраля в Хабаровском крае произошло ЧП. С рельсов сошли 25 вагонов. Ранее сообщалось о десяти. Новыми данными поделились в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что из 25 сошедших с рельсов вагонов 21 опрокинулся. Всего с задержками следовали два пассажирских поезда. Их вернули в Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре, сказано в материале.
«Ванинским и Комсомольским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав», — пояснили в прокуратуре.
Ранее на перегоне Хилок — Гыршелун в Забайкальском крае с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда с углем. Инцидент произошел в ночное время. Пострадавших нет.