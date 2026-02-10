Как сообщается, акция протеста прошла на улице Уинстона Черчилля и бульваре Верховной рады.
«На улице Уинстона Черчилля и на бульваре Верховной рады в Киеве жители перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла», — отмечается в публикации.
Согласно информации издания, в домах этого района электричества нет уже вторые сутки, а отопительная система не работает целую неделю. В результате температура внутри квартир опустилась до 6−8 градусов тепла.
Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в украинской столице ещё в октябре прошлого года. В середине января на фоне кризиса в стране был введён режим чрезвычайной ситуации.
Глава правления компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявлял о сохраняющемся остром дефиците мощности в энергосистеме, который не удаётся компенсировать. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно называл ситуацию с обеспечением города электричеством и водой критической и призывал горожан по возможности временно покинуть Киев.
Ранее Life.ru писал, что энергетическая система Украины не выдержала перегрузок, и одной из причин этого стала масштабная коррупция в стране. Система была обречена на сбой, поскольку значительные средства, предназначенные для защиты и восстановления повреждённых объектов, присваивались коррумпированными чиновниками из ближайшего окружения Владимира Зеленского.
