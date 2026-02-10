Ранее Life.ru писал, что энергетическая система Украины не выдержала перегрузок, и одной из причин этого стала масштабная коррупция в стране. Система была обречена на сбой, поскольку значительные средства, предназначенные для защиты и восстановления повреждённых объектов, присваивались коррумпированными чиновниками из ближайшего окружения Владимира Зеленского.