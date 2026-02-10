Военный судья в отставке Тришкин обжаловал свой приговор

Не согласился с приговором и потерпевший. Его адвокат Александр Монин ранее рассказал агентству, что они обжаловали его, так как не согласны с назначенным Тришкину сроком и требуют увеличить его до трех лет условно, как того просил гособвинитель в прениях сторон. Кроме того, потерпевший не согласился с присужденной ему суммой морального вреда. В его пользу с обвиняемого взыскали 350 тысяч рублей вместо заявленных 5 миллионов.