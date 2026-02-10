Ричмонд
В США самолёт приземлился на дорогу и врезался в машины

Частный самолёт Beechcraft Bonanza G-36 экстренно приземлился прямо на улице в городе Гейнсвилл в США и врезался в машины.

Источник: Аргументы и факты

Частный самолёт Beechcraft Bonanza G-36 экстренно приземлился прямо на улице в городе Гейнсвилл (штат Джорджия), информирует New York Post.

Небольшой самолёт врезался в автомобили, не менее двух машин получили повреждения. Кроме того, по предварительным данным, есть пострадавшие.

«Полиция Гейнсвилла сообщила только о лёгких ранениях, не уточняя, кто именно пострадал и при каких обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Причина случившегося устанавливается. В Сети появились кадры, на которых запечатлена экстренная посадка самолёта. Кроме того, есть снимки, где частично видны последствия.

Ранее сообщалось, что американский самолёт F-16 разбился на территории Южной Кореи. Истребитель упал в море недалеко от южнокорейского населённого пункта Кунсан.

Также стало известно, что во Вьетнаме разбился учебно-тренировочный самолёт вьетнамских ВВС. Пилот увёл его в пустынную местность вдали от жилых районов и катапультировался. Несмотря на травмы, он выжил. Местные жители обнаружили пилота, после чего его госпитализировали.

