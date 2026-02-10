Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,7, которое ощутили жители Анапы и Новороссийска. Информации о разрушениях или пострадавших на данный момент нет. Об этом стало известно во вторник, 10 февраля.
Очевидцы сообщили, что «высотные дома раскачивались как игрушки», многие люди выбежали из домов. Некоторые жители отмечали, что в ту ночь и так не спали из-за объявленной в регионе ракетной опасности, передает Telegram-канал Shot.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале заявил, что, по данным мониторинговых центров, эпицентр толчков находился в 30 километрах от города на глубине более 20 километров, и они не нанесли повреждений городской инфраструктуре.
2 февраля землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азовском море у берегов Крымского полуострова.