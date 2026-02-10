Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае

Очаг землетрясения залегал на 10-километровой глубине в районе, расположенном в 35 км к северо-западу от Новороссийска и в 13 км от станицы Анапской.
«В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей — на глубине более 20 км. Повреждений городской инфраструктуре толчки не нанесли», — сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своём телеграм-канале.
Местные жители рассказали SHOT, что почувствовали сильные толчки. По их словам «высотные дома раскачивались как игрушки». Люди выскочили из кроватей, а некоторые выбежали на улицу. В данный момент информации о разрушениях и пострадавших нет.
Ране на Камчатке отменили режим ЧС, введённый после землетрясения в июле. Землетрясение магнитудой 8,8 было зафиксировано 30 июля 2025 года. Эпицентр располагался в Тихом океане, в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского, на глубине 32 километра. Данное сейсмическое событие стало самым мощным в регионе с 1952 года.
