Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае

Ране на Камчатке отменили режим ЧС, введённый после землетрясения в июле. Землетрясение магнитудой 8,8 было зафиксировано 30 июля 2025 года. Эпицентр располагался в Тихом океане, в 161 километре к востоку от Петропавловска-Камчатского, на глубине 32 километра. Данное сейсмическое событие стало самым мощным в регионе с 1952 года.