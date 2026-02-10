В Хабаровском крае удалось прекратить сброс стоков на кладбище

В селе Гаровка-2 Хабаровского района прекращен сброс канализационных вод на кладбище после вмешательства природоохранной прокуратуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Во время проверки, обращенной после жалоб жителей в социальных сетях, установлено, что из-за ненадлежащей эксплуатации системы водоотведения в селе МУП «Водоканал Хабаровского муниципального района» сбрасывает канализационные стоки на местность и территорию кладбища.
— По результатам принятых мер реагирования сброс канализационных вод на территорию кладбища прекращен. В отношении должностного лица МУП «Водоканал Хабаровского муниципального района» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления), — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Напомним, ранее две свалки в пригороде Хабаровска убрали по требованию прокуратуры.