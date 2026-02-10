Ричмонд
В Хабаровском крае удалось прекратить сброс стоков на кладбище

Погост в Гаровке-2 засорял МУП «Водоканал Хабаровского муниципального района».

Источник: Хабаровский край сегодня

В селе Гаровка-2 Хабаровского района прекращен сброс канализационных вод на кладбище после вмешательства природоохранной прокуратуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Во время проверки, обращенной после жалоб жителей в социальных сетях, установлено, что из-за ненадлежащей эксплуатации системы водоотведения в селе МУП «Водоканал Хабаровского муниципального района» сбрасывает канализационные стоки на местность и территорию кладбища.

— По результатам принятых мер реагирования сброс канализационных вод на территорию кладбища прекращен. В отношении должностного лица МУП «Водоканал Хабаровского муниципального района» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления), — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Напомним, ранее две свалки в пригороде Хабаровска убрали по требованию прокуратуры.