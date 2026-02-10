В Хабаровском крае удалось прекратить сброс стоков на кладбище

— По результатам принятых мер реагирования сброс канализационных вод на территорию кладбища прекращен. В отношении должностного лица МУП «Водоканал Хабаровского муниципального района» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления), — сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.