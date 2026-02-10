Ричмонд
Тела трех человек обнаружили в квартире в Шымкенте

Тела трех членов одной семьи обнаружили в одной из квартир микрорайона Восток в Шымкнете. Предполагается, что они могли отравиться природным газом, передает Otyrar.

Источник: Nur.kz

По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудников спасательной службы вызвали соседи погибших.

«8 февраля в 16:36 на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что жильцы одной из квартир длительное время не выходят на связь и не открывают дверь. На место происшествия была направлена бригада оперативно-спасательного отряда. После вскрытия двери спасатели обнаружили в квартире тела трех человек. К работе привлечены сотрудники соответствующих служб», — заявили в ДЧС.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что трагедия могла произойти в результате отравления природным газом. Признаков насильственной смерти не обнаружено.