Мужчина в Подмосковье выпал с четвертого этажа после употребления мухоморов

Сообщается, что россиянин употребил несколько пантерных мухоморов, после чего произошел несчастный случай. Пострадавший упал с четвертого этажа и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и закрытый перелом костей правого плеча. Пантерный мухомор, как отмечается, содержит психоактивные и нейротоксичные вещества, которые могут вызывать тяжелые отравления и галлюцинации. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает Telegram-канал «112».