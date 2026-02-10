Мужчина в Подмосковье выпал с четвертого этажа после употребления мухоморов

В подмосковном поселке Большие Вяземы 39-летний мужчина выпал с балкона своей квартиры, находясь под воздействием галлюциногенных грибов. Его госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом стало известно в понедельник, 9 февраля.
Сообщается, что россиянин употребил несколько пантерных мухоморов, после чего произошел несчастный случай. Пострадавший упал с четвертого этажа и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и закрытый перелом костей правого плеча. Пантерный мухомор, как отмечается, содержит психоактивные и нейротоксичные вещества, которые могут вызывать тяжелые отравления и галлюцинации. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает Telegram-канал «112».
13 января сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Талицы в Свердловской области, которые изготавливали шоколадные конфеты с психотропными веществами и продавали их россиянам в подарочных упаковках. Отмечается, что злоумышленники выращивали дома галлюциногенные грибы, после чего их высушивали и добавляли в самодельные шоколадные конфеты в виде сердца.