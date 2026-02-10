Опубликованы кадры с места схода вагонов с углем в Хабаровском крае

Восточный МСУТ СК России опубликовал кадры сошедших с рельсов 25 вагонов с углем в Хабаровском крае.
Напомним, инцидент произошел вечером 9 февраля на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань. Поезд следовал в составе 71 вагона.
Изначально сообщалось, что с рельсов сошли 10 вагонов с углем, из которых восемь опрокинулись. По уточненным во вторник утром данным, произошел сход 25 вагонов с углем, опрокинулись 21.
В результате происшествия задержаны два пассажирских поезда № 351/352. Они возвращены Советскую Гавань и Комсомольск-на-Амуре.
«Транспортными прокурорами контролируется доставка пассажиров до места назначения и соблюдение их прав. Прокуроры находятся на вокзалах для координации действий уполномоченных органов, для пассажиров организованы мобильные приемные», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Уточняется, что пострадавших нет. Устанавливаются причины произошедшего. контролируется ход расследования уголовного дела по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).